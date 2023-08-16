У середу, 16 серпня, вчергове окупанти у Криму проведуть знищення вибухонебезпечних предметів у п'яти населених пунктах до вечора. Також у Феодосії проходитимуть військові тренування.
Про це повідомив "радник" окупаційного глави Криму Олег Крючков у Telegram. Так, буде гучно через ліквідацію вибухонебезпечних предметів у:
- селі Перекоп, містечко Армянськ з 10:00 до 14:00;
- місті Старий Крим Кіровському районі з 11:00 до 13:00;
- селищі Багерово Ленінського району з 10:00 до 18:00;
- селищі Октябрське Красноногвардійського району з 13:00 до 15:00;
- селі Вільне Джанкойського району з 15:00 до 17:00.
Крім того, окупаційна адміністрація Феодосії заявила про проведення тренувальних навчань для російських військових зі стрільбою. Тренування проходитимуть у місті з 10:00 до 15:00.
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