У Сумській громаді діятимуть додаткові обмеження шуму

Виконавчий комітет Сумської міськради прийняв рішення "Про додаткові обмеження відносно використання транспортних засобів, проведення визначених масових заходів, використання піротехнічних виробів та інших джерел надмірного шумоутворення на період дії воєнного стану".

Про це 16 серпня повідомили на сайті Сумської міськради.

Згідно з рішенням, на період дії воєнного стану на території Сумської міської громади забороняється:

Експлуатація, запуск двигунів, рух з двигуном транспортних засобів, які утворюють надмірний рівень шуму. Проведення мото-, автофестів, влаштування групової їзди на мотоциклах, скутерах, мопедах, автомобілях. Використання будь-яких піротехнічних виробів, феєрверків, які утворюють звуки, схожі на вибухи або мають світлові ефекти, які схожі на пожежу. Під час оголошення сигналу "Повітряна тривога" працювати мотокосами, бензопилами, іншими інструментами з двигунами внутрішнього згорання. Трансляція, відтворення аудіо та відео розважального характеру з надмірним рівнем шуму у місцях загального користування, в транспортних засобах, на літніх майданчиках, в закладах ресторанного господарства, а також на територіях, які не є місцями загального користування.

Рішення набуло чинності з дня ухвалення, йдеться у повідомленні. Також у міськраді зазначили, що виконання даного рішення забезпечуватиме патрульна поліція. Речник патрульної поліції Сумської області Олег Сологуб повідомив, що наразі правоохоронці будуть проводити профілактично-роз'яснювальні роботи або діяти відповідно до статті 182 КУ., якщо будуть зафіксовані порушення заборон.

У Верховній Раді 4 серпня зареєстрували законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність для водіїв, які перевищують встановлений законодавством рівень шуму.

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