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Хотів повернути гроші клієнту: буковинця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон
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Хотів повернути гроші клієнту: буковинця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон

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Хотів повернути гроші клієнту: буковинця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон
Джерело: Чернівецька обласна прокуратура

Буковинця підозрюють в організації незаконного перетину держкордону для військовозобов'язаних чоловіків. Ймовірно він за 3700 євро допомагав чоловікам виїхати до Румунії. Чоловіка затримали, коли він намагався повернути гроші чоловіку, який не зміг виїхати.

Про це повідомили на сторінці обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, 37-річний житель Чернівецького району ймовірно допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон. Наприкінці липня він організував для військовозобов’язаного переправу до Румунії за 3700 євро. До цього він залучив жителів прикордонних населених пунктів, які мали супроводжувати чоловіка, – їх викрили прикордонники.

Чоловік, який не зміг виїхати за кордон, звернувся до буковинця, щоб повернути свої гроші. Буковинець погодився це зробити – його затримали під час повернення грошей.

Буковинцю повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує позбавлення волі від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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