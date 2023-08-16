Юрій Красота та Денис Машненко. Дніпропетровщина втратила на війні двох бійців

Дніпропетровщина втратила на війні двох воїнів — Юрія Красоту з Новомосковська і Дениса Машненка з Кривого Рогу.

Про загибель Юрія Красоти повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.

Юрій Красота. Телеграм-канал Сергія Рєзніка

Юрій був капітаном, заступником командира механізованої роти механізованого батальйону. Загинув у районі населеного пункту Приютне Запорізької області.

Війна забрала життя й газорятувальник Дениса Машненка, йдеться на сторінці "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Facebook.

Денис Машненко. АрселорМіттал Кривий Ріг/Facebook

"Денис пропрацював в газорятувальній службі 19 років. Його роботою було рятувати людей. Працював сумлінно й професійно, він мав величезний досвід. Колеги його дуже поважали. Чудовим був сім’янином. Без батька залишилися двоє синів", — сказано у повідомленні.

Військовослужбовець помер внаслідок захворювання.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро