Юрій Красота та Денис Машненко. Дніпропетровщина втратила на війні двох бійців

Дніпропетровщина втратила на війні двох воїнів — Юрія Красоту з Новомосковська і Дениса Машненка з Кривого Рогу.
Про загибель Юрія Красоти повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік.
Юрій був капітаном, заступником командира механізованої роти механізованого батальйону. Загинув у районі населеного пункту Приютне Запорізької області.
Війна забрала життя й газорятувальник Дениса Машненка, йдеться на сторінці "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Facebook.
"Денис пропрацював в газорятувальній службі 19 років. Його роботою було рятувати людей. Працював сумлінно й професійно, він мав величезний досвід. Колеги його дуже поважали. Чудовим був сім’янином. Без батька залишилися двоє синів", — сказано у повідомленні.
Військовослужбовець помер внаслідок захворювання.
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