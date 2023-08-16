Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах

15 серпня та у ніч на 16 серпня російські війська обстріляли 10 областей України. Завдали дронового удару по Одещині та Харківщині. Найбільше обстрілів зазнали Сумщина, Херсонщина, Луганщина та Запоріжжя.

Про ситуацію з обстрілами в регіонах Суспільному повідомили у зведенні обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 8 обстрілів (70 вибухів). Війська РФ били із мінометів та артилерії по Корюківському, Новгород-Сіверському районах.

Через обстріл території неподалік села Миколаївка Семенівської громади Новгород-Сіверського району пошкоджено трансформатор, цивільну будівлю та господарську споруду. В населеному пункті відсутнє електропостачання, пошкоджено вежу звʼязку. Без жертв.

Сумщина: вночі та вранці зафіксовано 8 обстрілів (50 вибухів) по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Середино-Будська громади. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 172 вибухи. Били з мінометів, гранатометів, артилерії. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Шалигинська, Миколаївська, Хотінська, Новослобідська громади.

Миколаївська сільська громада: внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено приватне домогосподарство.

Дніпропетровщина: вчора тричі за день окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. По них поцілили 10 снарядів. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджена господарська споруда.

Ввечері росіяни цілили по Нікополю. Рано вранці – по Марганецькій громаді. Били з "Града" та важкої артилерії. До населених пунктів прилетіли з десяток боєприпасів. Без жертв. Дані уточнюються.

Запорізька: російські окупанти за минулу добу завдали 100 ударів по 26 населених пунктах. Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

Від п'яти авіаударів постраждали Таврійське та Оріхів. Військові РФ обстріляли з РСЗВ Новодарівку й Білогір'я, чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя. П'ять ракетних ударів прийшлися по Таврійському.

Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель, складських приміщень та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: минулої ночі війська РФ вдарили дронами-камікадзе типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення старого покинутого сільгосппідприємства. Сталася пожежа, яку було ліквідовано. Потерпілих немає.

На Слобожанському напрямку росіяни з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку мінометних та артобстрілів зазнали Гранів Харківського району, Плетенівка, Охрімівка Чугуївського району, Крейдянка, Вільхуватка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки. Завдали авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів. Артилерійських і мінометних обстрілів росіян зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане Куп'янського району, Чернещина Ізюмського району.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнали поранення працівники Нацполіції 29-ти, 50-ти та 36-ти років.

Луганщина: вчора війська РФ завдали ударів по Стельмахівці та Білогорівці. За добу здійснили 147 обстрілів (543 снарядів).

Донеччина: минулої доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів: Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Сіверськ, Красногорівка, смт Північне, смт Велика Новосілка, смт Ямпіль, с.Дальнє, с.Маркове, с.Яблунівка, с.Торське, с.Предтечине, с.Кліщіївка, с.Богоявленка, с.Дружба, Костянтинівка.

Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 1 багатоквартирний), 4 приміщення заводів, 2 медичні заклади, тракторна майстерня, комбайн, господарська споруда, вантажний автомобіль, цивільний автомобіль. По області за добу — 4 загиблих, 7 поранених.

Миколаївщина: вчора сили ППО на території Воскресенської громади знищили безпілотники. Внаслідок падіння уламків загорілися чагарники та суха трава у полі. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Одещина: російські війська двічі за ніч атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль — портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

Загиблих і постраждалих — немає. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина: за добу по області війська РФ здійснили 61 обстріл (358 снарядів), з них по м. Херсон — 3 обстріли (13 снарядів). Поцілили у райони 23 населених пунктів області, зокрема у приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі.

Окупанти атакували Новодмитрівку, зафіксовано близько дванадцяти "прильотів". Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків. Внаслідок обстрілів поранення отримав 71-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Війська РФ обстріляли житлові квартали села Львове. Внаслідок ударів поранення отримали троє людей. Двох чоловіків, 40 та 46 років, та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу с. Микільське поранення отримали 60-річна жінка та 63-річний чоловік. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Всього через російську агресію шестеро людей дістали поранення.