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В Івано-Франківську на кількох вулицях можливі тимчасові вимкнення електроенергії. Перелік
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В Івано-Франківську на кількох вулицях можливі тимчасові вимкнення електроенергії. Перелік

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В Івано-Франківську на кількох вулицях можливі тимчасові вимкнення електроенергії. Перелік
Фото: Unsplash/Amie Johnson

В Івано-Франківську через реконструкцію високовольтної підстанції на кількох вулицях можливі тимчасові вимкнення електроенергії. Про це повідомляють на сайті "Прикарпаттяобленерго".

За словами директора філії "Центральна" Ігоря Пархуця, на початку весни 2023 року енергетики розпочали реконструкцію на підстанції ЦНДЛ.

"Через це в районі вулиць Пулюя, Галицької, Хотинської, Північного бульвару, Промислової — ненадійні схеми заживлення. Маємо великі навантаження на приєднання. Додаткове навантаження зросло і через аномальну спеку, оскільки споживачі частіше вмикають кондиціонери. Ця ситуація призвела до пошкодження кабельних ліній", — йдеться у дописі.

Реконструкція на високовольтній підстанції триватиме орієнтовно до початку опалювального сезону.

"Енергетики робитимуть все можливе, щоб планових вимкнень було якомога менше, але зовсім обійтися без них не вийде", — пишуть на сайті енергетичної компанії.

Перелік вулиць, на яких можливі вимкнення електроенергії

До завершення робіт можливе зниження якості електропостачання, порушення надійності та якості електропостачання на таких вулицях:

  • Пулюя;
  • Карпатській;
  • Довгій;
  • Північному бульварі;
  • Зв'язковій.

А також частково на таких вулицях:

  • Набережній;
  • Галицькій;
  • Княгинині;
  • Гарбарській;
  • на суміжних із ними.

У "Прикарпаттяобленерго" закликають жителів цієї частини Івано-Франківська за можливості не перенавантажувати електромережі та обмежити використання енергомістких приладів.

Що відомо про вимкнення світла в Івано-Франківську

15 серпня о 23:00 на підстанції ЦНДЛ в Івано-Франківську було аварійне вимкнення трьох підземних високовольтних кабельних ліній. Без електропостачання залишилися будинки на вулицях Пулюя, Галицькій, Хотинській, Північному бульварі та Промисловій.

Енергетики відновили електропостачання 16 серпня до 2:00. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають. Через це можливі часткові вимкнення протягом доби, оскільки бригади робитимуть короткочасні перемикання.

Де дивитися інформацію про вимкнення

Повідомити про аварійну ситуацію або дізнатися орієнтовний час ліквідації аварії можна у Viber-боті за посиланням.

Відстежити інформацію про вимкнення та час відновлення електропостачання можна за посиланням або на стартовій сторінці сайту, обравши пункт "Немає світла".

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