На Полтавщині шукають людину, яка, ймовірно, потонула у річці

У Кременчуцькому районі на Полтавщині шукають чоловіка, який, ймовірно, потонув у річці Дніпро. Роботи тривають від 15 серпня.

Подія сталася поблизу бази відпочинку "Маяк" у селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району. Як повідомила Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, біля річки чоловік був не сам. Згодом його знайомі повідомили поліцію та рятувальників, що він зник. Припускають, що чоловік потонув. Його пошуки тривають від 15 серпня. До цього долучили, зокрема, водолазів.

За словами речниця рятувальників області, від початку року на Полтавщині було 35 випадків утоплення, із них п’ятеро дітей. Минулого року за такий же період було 27 випадків загибелі під водою, серед них чотири дитини.

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