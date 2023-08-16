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Кількість жертв від лісових пожеж на Гаваях перевищила 100 людей
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Кількість жертв від лісових пожеж на Гаваях перевищила 100 людей

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Зруйновані будинки та транспортні засоби через лісові пожежі, Гаваї, США
Зруйновані будинки та транспортні засоби через лісові пожежі, Гаваї, США, 13 серпня 2023 р., фото: АР

Кількість жертв від лісових пожеж на гавайському острові Мауї зросла до 101 людини.

Про це повідомив губернатор американського штату Джош Грін, пише The New York Times.

Водночас майже через тиждень після трагедії судово-медичні експерти впізнали лише чотирьох загиблих. Очікують, що за кілька днів будуть оприлюднені перші імена ідентифікованих жертв. Повільний процес впізнання загиблих підкреслює, наскільки складним є пошук тіл після пожежі такого масштабу.

Губернатор Грін заявив, що кількість загиблих все ще може істотно зрости. За його даними, цифра навіть може подвоїтися упродовж наступних 10 днів. А точна кількість загиблих може бути відома лише через кілька тижнів. Також чиновник повідомив, що кількість зниклих безвісти зменшилася з понад 2000 до приблизно 1300 людей.

Агентство з управління надзвичайними ситуаціями Мауї підрахувало, що відновлення в окрузі Мауї коштуватиме 5,52 мільярда доларів. Відомо, що президент Байден і перша леді США відвідають місце катастрофи "найближчими тижнями".

Раніше губернатор Грін повідомляв, що рятувальні бригади, які очищають згорілі вщент будинки та транспортні засоби щодня знаходять від 10 до 20 жертв.

Версії щодо виникнення пожежі

Точні причини загорання досі невідомі. Одна із версій — пожежу спровокували вітер від урагану Дора та умови посухи.

Друга версія — обірвані лінії електропередачі найбільшого постачальника електроенергії Hawaii Electric. Проти компанії вже подали колективний позов. Її звинувачують в тому, що вона не вимкнула зруйновані лінії, попри попередження від метеорологічної служби, яка попереджала, що Гаваї перебувають у стані підвищеної готовності щодо лісових пожеж.

Тимчасове вимкнення електроенергії для зменшення ризику пожежі – це тактика, яка використовується в західних штатах США, де лісові пожежі є звичайним явищем. У Каліфорнії лінії електропередачі вважають причиною половини найбільш руйнівних лісових пожеж штату.

Що відомо про лісові пожежі на Гаваях

Лісові пожежі на Гаваях спалахнули вночі 10 серпня. Тоді повідомили про шістьох загиблих і понад двох десятках поранених.

Уже за день кількість жертв внаслідок лісових пожеж на острові Гавайського архіпелагу Мауї зросла до 36. В українському МЗС Суспільному уточнили, що звернень від громадян України через цю катастрофу не надходило.

Станом на 11 серпня було відомо про 55 загиблих, а станом на 12 серпня було відомо вже про 80 жертв.

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