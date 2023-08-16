В Ірані засудили режисера за показ фільму на Каннському фестивалі

Суд Тегерана засудив іранського режисера Саїда Рустаї до шести місяців в'язниці за те, що він показав свій фільм "Брати Лейли" на Каннському кінофестивалі у 2022 році.

Про це пише VOA News.

Кінематографіста визнали винним у "сприянні опозиційній пропаганді проти ісламських законів". Таке ж рішення ухвалили й щодо продюсера цього фільму Джавада Норузбегі.

Найближчим часом обох чоловіків відправлять під варту. Вони відбудуть у в’язниці приблизно дев'ять днів. Решту терміну їм відстрочили на п'ять років.

Під час наданого відтермінування Рустаї та Норузбеги заборонено займатися "діяльністю, пов'язаною зі скоєним злочином", а також спілкуватися з людьми, які працюють у кіноіндустрії. Вирок може бути оскаржений.

Режисер Саїд Рустаї народився в 1989 році. Він відомий як автор кінокартин "Життя й один день" та "Залежні".

Що відомо про стрічку "Брати Лейли"

Стрічка "Брати Лейли" — насичена та складна історія про сім’ю, яка бореться з економічними труднощами в Тегерані. Фільм заборонили в Ірані з моменту її виходу торік.

Фільм претендував на Золоту пальмову гілку на торішньому Каннському фестивалі. Він не отримав головного призу, але дістав нагороду Міжнародної федерації кінокритиків.

"Брати Лейли" були заборонені після того, як він "порушив правила, потрапивши на міжнародні кінофестивалі без дозволу", а режисер відмовився "виправити" це на прохання міністерства культури Ірану.