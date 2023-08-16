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Росія тестує цифровий рубль, щоб обійти санкції
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Росія тестує цифровий рубль, щоб обійти санкції

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Росія почала тестувати цифровий рубль, щоб обійти санкції
Обмінний пункт у Москві, Росія. Фото: АР.

Росія почала тестувати свій новий "цифровий рубль" на споживачах сподіваючись, що технологія блокчейн допоможе Федерації уникнути санкцій.

Про це повідомляє France24.

Росія сподівається, що такий крок дозволить їй більш ефективно уникати санкції, а також посилити контроль над своїми громадянами через технології блокчейн.

Початок цього проєкту збігся з підвищенням облікових ставок в РФ, до якого вдався центробанк РФ 15 серпня, після того, як російський рубль перетнув позначку у 100 рублів за 1 американський долар.

Хоч ідея створення цифрового рубля не є новою, реального розвитку вона набула після того, як західні санкції обмежили доступ Росії до світових фінансових ринків і банківської системи.

У жовтні 2020 року російський центральний банк заявив, що хоче цифровий рубль, "щоб зробити платежі безпечними, захищеними, швидкими, зручними та доступними для будь-якої людини в будь-якій точці Росії".

Однак засновник орієнтованого на криптовалюту інвестиційного фонду ARK36 Міккель Морч сказав, що оцифровка рубля дасть владі "величезний контроль" над росіянами.

Його можна використовувати як "найкращий інструмент соціального контролю", попередив він, даючи уряду право накладати штрафи або заморожувати активи "одним натисканням кнопки".

У Росії за безпекою фінансової архітектури цифрового рубля стежить служба безпеки ФСБ. Деякі громадські організації вже застерегли від можливих зловживань.

Звичайні росіяни ще не схилилися до ідеї фактичного використання цифрового рубля, і багато хто обережно ставиться до його ефективності та безпеки. Згідно з опитуванням державного опитувальника ВЦИОМ, близько 6 із 10 росіян "слабко розуміють" цілі уряду і не готові використовувати валюту.

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