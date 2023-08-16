У КНДР зробили перші заяви щодо затриманого американського солдата

Північна Корея зробила перші заяви щодо американського солдата Тревіса Кінга, якого затримали 18 липня за незаконний перетин кордону.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Тревіс Кінг зізнався, що незаконно потрапив до Північної Кореї та висловив готовність шукати притулку в КНДР або іншій країні. Як передають офіційні джерела КНДР, Тревіс Кінг буцімто заявив, що страждав з американськими військовими.

Північнокорейські слідчі дійшли до висновку, що Кінг перетнув кордон навмисно і незаконно з наміром залишитися у КНДР або в третій країні.

"Під час розслідування Тревіс Кінг зізнався, що вирішив переїхати до КНДР, оскільки відчував невдоволення нелюдським жорстоким поводженням і расовою дискримінацією в армії США. Він також заявив, що розчарований американським суспільством", — повідомило державне інформаційне агентство північної Кореї KCNA.

Що відомо про інцидент з Тревісом Кінгом?

23-річний рядовий американський солдат Тревіс Кінг 18 липня під час екскурсії до демілітаризованої зони між двома Кореями перетнув військову демаркаційну лінію і потрапив до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Тревіс Кінґ — рядовий, кавалерійський розвідник. Він майже два місяці відсидів у слідчому ізоляторі за напад у Сеулі. Після звільнення Кінґа вели в аеропорт для вильоту назад до США.

В аеропорту провожаті Кінга не змогли пройти через контрольно-пропускний пункт. Якоїсь миті Тревіс Кінг утік та попрямував на екскурсію демілітаризованою зоною у прикордонному корейському селі Пханмунджом. Чому Кінґ вирішив перетнути кордон, невідомо.

Кінґ став першим американським солдатом, який перетнув кордон Північної Кореї з 1982 року. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон уважно стежить за ситуацією. Видання CNN припустило, що цей інцидент може стати "головним болем" для США, які не мають офіційних дипломатичних відносин з Північною Кореєю.