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У Грузії кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту зросла до 26
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У Грузії кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту зросла до 26

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Рятувальники несуть тіло жертви зсуву ґрунту, Грузія, 4 серпня 2023 р., АР
Рятувальники несуть тіло жертви зсуву ґрунту, Грузія, 4 серпня 2023 р., фото: АР

У Грузії кількість загиблих через обвал ґрунту у курортному селищі Шові зросла до 26 людей.

Про це повідомила грузинська служба Радіо Свобода.

"15 серпня під час пошукових робіт у Шові в зоні лиха рятувальники знайшли тіло ще однієї людини – наразі виявлено 26 загиблих внаслідок обвалу", — йдеться у повідомленні.

Поки невідомо, чи належить знайдене тіло дорослому, чи дитині.

У Шові триває пошуково-рятувальна операція. За наявними на цей час офіційними даними, ідентифіковано 26 загиблих, ще 7 осіб рятувальники шукають. Інформацію про загиблих, зниклих безвісти та тих, хто вижив, державні органи поки не оприлюднили.

Що відомо про трагедію у Шові?

У грузинському курортному селищі Шові вдень, 3 серпня, стався зсув ґрунту. 7 серпня був оголошений у Грузії днем ​​жалоби.

5 серпня стало відомо, що в селищі Шові через обвал ґрунту загинула українка. Тривали пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народу Грузії через стихійне лихо на гірському курорті Шові.

Шові — курортне селище у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті, в Онському муніципалітеті. Курорт Шові розташований на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря.

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