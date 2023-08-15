Вибух у Сан-Крістобалі: понад 10 людей загинули та 50 отримали поранення

У домініканському місті вибух Сан-Крістобалі 14 серпня стався вибух. Він забрав життя 11 людей, 11 зникли безвісти, 52 поранені. В місті оголошено траур.

Про це пише газета Listin Diario.

Вибух пролунав о 15:00 14 серпня (північ 15 серпня у Києві — ред.). Мер міста Хосе Монтас пояснив, що вибух у комерційному районі на вулиці Падре Айяла спричинив руйнування будівель, знищено 17 автомобілів, а вогонь ще не повністю ліквідований.

Він сказав, що уряд покриє лікування постраждалих та похорони загиблих, внаслідок цієї трагедії. Пожежа виникла на фабриці матраців. Згодом вогонь перекинувся на сусідні підприємства, зокрема, завод пластмаси.

Серед ушпиталених одному постраждалому медики ампутували руку, в семеро інших — опіки тіла 30 та 40% тіла. Серед трьох загиблих була чотиримісячна дитина, яка отримала травми голови, та двоє дорослих, у яких були опіки 90% тіла, повідомляє місцева лікарня.

Серед загиблих багатьох не вдалося ідентифікувати через стан, у якому вони опинилися, а також медики не можуть уточнити стать чи вік людей.