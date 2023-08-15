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"Треба було якось допомагати фронту". Дніпрянка малює ілюстрації для благодійного продажу
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"Треба було якось допомагати фронту". Дніпрянка малює ілюстрації для благодійного продажу

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Олеся Бельдій
Фото: Суспільне Дніпро/Євген Шпак

Дніпровська ілюстраторка Олеся Бельдій створює авторські малюнки з пригодами вигаданих героїв Заї та Коті. Ілюстрації друкують у вигляді листівок, календарів, екосумок та одягу. Придбати речі можна за вільний донат, кошти передають до благодійних організацій. Деталі — в матеріалі Суспільного.

Олеся Бельдій розповідає, персонажі Котя та Зая стали героями понад трьохсот листівок, календарів, екосумок та одягу. Отримані кошти від продажів розподіляють по різних благодійних фондах.

"Треба було якось допомагати фронту, донатити. Коли майже всі заощадження були витрачені, ми залишились без роботи, без якихось замовлень з лютого колишнього року. І коли побачила, що малюнки з Котьою і Заєю мають попит, люди почали запитувати "А чи є листівки? Чи є постери?", я почала їх друкувати", — говорить вона.

"Треба було якось допомагати фронту". Дніпрянка малює ілюстрації для благодійного продажу
Ілюстрації Олесі Бельдій. Фото: Суспільне Дніпро/Євген Шпак

За словами Олесі Бельдій, завдяки друзям з-за кордону про персонажів дізналися у різних країнах світу.

"Минулого року багато медіаплатформ друкували зображення, це Франція, Польща і Бельгія. Бельгійський дайджест коміксів навіть зробив це у паперовому виданні, і була сторінка, присвячена Заї і Коті", – сказала ілюстраторка.

"Треба було якось допомагати фронту". Дніпрянка малює ілюстрації для благодійного продажу
Одяг із зображенням персонажів з ілюстрацій Олесі Бельдій. Фото: Суспільне Дніпро/Євген Шпак

Олеся Бельдій каже, також видає мініжурнал про війну англійською мовою, який ілюструє власними малюнками.

"Котя і Зая супроводжували мене у всіх моїх діях, по-перше, побігли закуповувати продукти з волонтерами, як і всі, і відправляти на фронт, як сиділи у бомбосховищах, як, наприклад, вирощували розсаду, гріли її ліхтариками, як вивчали, як вкрасти танк, як варили борщі у їдальнях для переселенців", — розповіла вона.

"Треба було якось допомагати фронту". Дніпрянка малює ілюстрації для благодійного продажу
Ілюстрації Олесі Бельдій. Фото: Суспільне Дніпро/Євген Шпак

Жінка розповідає, що надихається подіями з життя друзів та свого власного.

"Одна моя подруга так нервувала, що за ніч сплела триметровий шарф і потім був у мене сюжет, що Котя сплела Заї светр з триметровим рукавом. Це такі спогади мого дитинства, коли ми з батьком, братом, на велосипедах гасали по степу. Я хочу, щоб зараз нарешті повернулись такі часи, коли можна буде спокійно пройти по серпневому степу, не пригинаючись, не озираючись, з прямою спиною", — каже Олеся Бельдій.

Дніпрянка малює ілюстрації для благодійного продажу
Сюжет з ілюстрацій Олесі Бельдій. Фото: Facebook/Олеся Бельдій

Придбати благодійні листівки можна в одній з кав’ярень міста, а також через сторінку в соцмережах.

Авторка – Алла Бережна.

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