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ФСБ затримала кримчанина за нібито співпрацю з українськими спецслужбами
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ФСБ затримала кримчанина за нібито співпрацю з українськими спецслужбами

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ФСБ затримала кримчанина за нібито співпрацю з українськими спецслужбами
Фото: t.me/rian_crimea

В окупованому Криму затримали місцевого жителя за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Російські силовики стверджують, що він буцімто передавав дані про перевезення військових вантажів у зону бойових дій.

Відповідне відео затримання опублікувало пропагандистське видання РІА "Новости Крым".

Затриманий розповів, що нібито відправляв СБУ інформацію про залізничні ешелони та склади з паливом. Окупаційні силовики стверджують, що кримчанин видав схрон, де знаходився саморобний вибуховий пристрій. Його взяли під варту.

Як повідомила Суспільному Крим менеджерка Кримськотатарського ресурсного центру Людмила Коротких, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну випадки затримань на півострові за "співпрацю з українськими спецслужбами" почастішали. Водночас характер подібних відео допитів затриманих свідчить, що вони говорили під тортурами.

За її словами, аби звинуватити у шпіонажі, ФСБ обирає колишніх військовослужбовців, їх родичів та активістів, або тих, хто хоча б раз перетинав адмінкордон із Кримом.

"Всі ці свідчення отримані під тиском й вони отримані після того, як з людиною "попрацювали". Не завжди нам навіть вдається дізнатися, через які саме тортури людина проходила. Вся інформація є засекреченою. Центральне засідання, як правило, проходить у закритому режимі. Тобто доступ до інформації про ці так звані "справи" ще менший й ще більш обмежений, ніж до справ умовно про Хізб-ут Тахрір чи батальйон імені Номана Челебіджіхана", — розповіла Коротких.

З початку окупації півострова росіяни звинуватили у шпіонажі та диверсії щонайменше 20 громадян.

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