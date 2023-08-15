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Треба робити добро — як волонтери відновлюють миколаївську гімназію
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Треба робити добро — як волонтери відновлюють миколаївську гімназію

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Треба робити добро — як волонтери відновлюють миколаївську гімназію
Класна кімната Миколаївської гімназії № 7, 15 серпня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Волонтери "Добробату" відновлюють миколаївську гімназію № 7, що постраждала внаслідок російських обстрілів наприкінці липня 2022 року. Загалом внаслідок агресії РФ в Миколаєві зруйновано шість шкіл. Для їхньої реставрації долучаються волонтери, міжнародні організації та місцева влада.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник миколаївського міського голови Анатолій Петров.

"Пошкоджено близько 65 відсотків закладів освіти. Не тільки школи, а й дитячі садки теж. 68 шкіл у нас і 74 дитячі садки. Перше вересня у нас почнеться, швидше за все, онлайн. А далі побачимо", — говорить Анатолій Петров.

Треба робити добро — як волонтери відновлюють Миколаївську гімназію
Заступник миколаївського міського голови Анатолій Петров біля обстріляного будинку, 20 липня 2023 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Вчителька математики Алла Москаленко пригадує минулий рік. Жінка говорить, коли прийшли до кабінету, то побачили вибиті двері та вікна, а на підлозі — каміння.

"Завдяки нашим вчителям, дякуючи нашим батькам, які одразу відгукнулися, діти приходили, допомагали… було винесене все сміття. Ну і ви бачите, наші діти написали, як вони хочуть повернутися в стіни рідної гімназії", — говорить Алла Москаленко.

Треба робити добро — як волонтери відновлюють Миколаївську гімназію
Вчителька математики Алла Москаленко демонструє напис від учнів, 15 серпня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Куратор миколаївського "Добробату" Юрій Осіпов каже, над відновленням гімназії працюють з червня 2023 року. В роботі залучені до десяти волонтерів.

"Якщо взяти один робочий день, то "Добробат" тут працює 15 повних робочих днів. Бо волонтери — це такі люди, що можуть долучитися в обід на дві години, годину", — розповідає Юрій Осіпов.

Треба робити добро — як волонтери відновлюють Миколаївську гімназію
Пошкоджена стеля в одному з приміщень миколаївської гімназії № 7. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

На четвертому поверсі вже закінчують монтувати вікна. За словами Юрія Осіпова, партнери MONDO профінансували і закупили матеріали, тому за декілька тижнів буде відновлений дах школи. Після чого стоятиме питання про відновлення стелі, сховища тощо. Про терміни казати важко, говорить волонтер Юрій Осіпов.

Треба робити добро — як волонтери відновлюють Миколаївську гімназію
Підготовка вікон до встановлення, 15 серпня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Серед волонтерів працює швед Андерс. Чоловік каже, що перебуває в Миколаєві вже п'ять тижнів. До будівельного батальйону він долучився за рекомендацією своєї знайомої. Говорить, атмосфера в команді подобається.

"Ми замінюємо вікна. І зараз готуємось почати крити новий дах. Я не маю тут багато вільного часу, бо я сюди приїхав не спати, але я теж маю відновлюватись, тому іноді сплю. У вільний час я гуляю містом, буваю біля річки", — говорить волонтер Андерс Бістрьом.

Треба робити добро — як волонтери відновлюють Миколаївську гімназію
Волонтер Андерс Бістрьом, 15 серпня 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Аби звести до мінімуму мовний бар'єр з Андерсом, в команді є перекладач — студент одного з місцевих вишів Максим, якого до волонтерства долучив батько.

"Мені було цікаво. Я подумав "Чому б і ні?" Чому я буду сидіти вдома, нічого не робити. А так — літо. Допоможу людям. Треба робити добро. Колись воно повернеться теж", — каже волонтер Максим Бригарчук.

На повне відновлення потрібні мільйони гривень, говорить завгосп закладу Ірина Кучковська.

"Треба і відкоси робити, стелі, класи всі, стіни, пожежну сигналізацію, дах. У нас 28 кабінетів, 16 класів. Кожен клас — 150 тисяч гривень треба", — додає Ірина Кучковська.

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