На Київщині судитимуть чоловіка за зґвалтування 13-річної онуки

Обухівська окружна прокуратура повідомила про підозру чоловіку за фактом зґвалтування 13-річної дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури та очільник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

Слідство встановило, що підозрюваний, який є опікуном свої онуки, скористався можливістю усамітнитися з дівчинкою. Перебуваючи вдома, 57-річний чоловік підійшов до неї та зґвалтував. Потерпіла звернулася до правоохоронців.

"Під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка, працівники поліції виявили щоденник школярки з описом всіх подій та інші речові докази, які свідчать про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дитини",— каже Нєбитов.

За його словами, поліцейські затримали підозрюваного та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За ч. 4 ст.152 Кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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