Вдвічі більше кавунів виростив цьогоріч фермер Сергій Ременець неподалік від Чернігова. Замість звичних 10 гектарів землі, які засаджували кавунами до повномасштабного вторгнення, виростили 20 гектарів. Ці землі були під окупацією у березні 2022 року, а на базі підприємства жили росіяни. Як на півночі України, на Чернігівщині, вирощують кавуни — далі.

Поле засіяне кавунами у селі Киселівка, що за 15 кілометрів від Чернігова.

Поле кавунів біля Чернігова. ФОТО: Суспільне Чернігів

Жовті й червоні кавуни, вирощені на цьому полі. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Кліматична зона на Чернігівщині відрізняється від Одещини та Херсонщини тим, що у нас тепліше стає трішки пізніше. Беремо кожне насіння, пророщуємо його, садимо обережно в касетку, вирощуємо до певного розміру в теплиці.

Кавуни ростуть у теплиці. ФОТО: Суспільне Чернігів

Потім готуємо ґрунт, під кожний кавунчик йде полив, завдяки технології, яку ми відпрацьовували чотири роки, завдяки посадковій машині", — розповідає фермер Сергій Ременець.

Фермер Сергій Ременець. ФОТО: Суспільне Чернігів

Вперше кавуни висадили на цьому полі чотири роки тому, технологію відпрацьовували кожного року. Під час повномасштабного вторгнення село Киселівка потрапило в окупацію. Росіяни оселилися і на території фермерського господарства, розповідає фермер.

Наслідки повномасштабного вторгнення росіян. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Ми не були готові, техніка не була готова, все було пошкоджено, цех був майже зруйнований, бо нема коштів, щоб привести до ладу. Ми зібрали все старе, що є. Рік підприємство майже не працювало. Ми знаходилися в окупації, багато чого знищено, багато чого вкрадено, ми трошки підправили, підлатали і вже цього року посадили два гектари жовтого кавуна і 18 гектарів червоного кавуна".

Вирощені біля Чернігова кавуни. ФОТО: Суспільне Чернігів

Цьогоріч кавунів висадили вдвічі більше, ніж зазвичай. До повномасштабного вторгнення висаджувати десять гектарів, зараз 20, каже Сергій Ременець.

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