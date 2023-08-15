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На війні загинули двоє воїнів із Полтавщини — Роман Нікрітін та Олександр Смирнов
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На війні загинули двоє воїнів із Полтавщини — Роман Нікрітін та Олександр Смирнов

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Загибли двоє воїнів з Полтавщини
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37-річний Роман Нікрітін та 32-річний Олександр Смирнов загинули, обороняючи Україну від російських військ. Воїни полягли на Донеччині.

Військовий Роман Нікрітін

На війні загинули двоє воїнів із Полтавщини - Роман Нікрітін та Олександр Смирнов
Портрет 37-річного Романа Нікрітіна із Карлівки. фото facebook сторінка Карлівська міська рада

Роман Нікрітін був родом із міста Карлівка. Мав звання солдат. Загинув 12 серпня 2023-го року неподалік міста Бахмут, що на Донеччині. Про це Суспільному розказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Воїн був стрільцем-санітаром другої роти протитанкових ракетних комплексів протитанкового батальйону однієї із військових частин.

Попрощаються із Романом Нікрітіним 16 серпня о 11:00 у місті Карлівка. Поховають військового на центральному кладовищі міста.

Військовий Олександр Смирнов

На війні загинули двоє воїнів із Полтавщини - Роман Нікрітін та Олександр Смирнов
Портрет Олександра Смирнова із міста Горішні Плавні. фото офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради

Молодший сержант Олександр Смирнов — родом із міста Горішні Плавні, що на Полтавщині. Загинув під час виконання бойового завдання 11 серпня неподалік села Кліщіївка Донецької області, розповів Роман Істомін.

Як повідомили на офіційному сайті Горішньоплавнівської громади, Олександр Смирнов з лютого 2021-го року був співробітником Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Працював на посаді електромеханіка.

2015-го року закінчив Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", де здобув освіту за фахом "Гірничий інженер-електромеханік". У березні 2022 року пішов захищати Україну від наступу російських військ.

Поховали воїна 15 серпня на міському кладовищі у місті Горішні Плавні.

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