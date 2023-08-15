15 серпня охтирці попрощалися зі старшим сержантом Миколою Брагою. Він загинув 7 серпня, під час обстрілу біля села Берестове Бахмутського району Донецької області.

Заступник начальника районного центру комплектування Сергій Грицай розповів: разом із загиблим служили у 44 бригаді. "Микола загинув під час мінометного обстрілу зі сторони Російської Федерації 7.08. Під час контрнаступу. Тому що батальйон здійснював в цей час контрнаступ в напрямку Бахмута з під Лимана", - розповів чоловік.

Прощання з Миколою Брагою. Фото: Суспільне Суми

"Хороший хлопець. Пройшов вишкіл. Проходив вишкіл як у Польщі, так і в нас на полігоні в якості снайпера. Отримав зброю відповідного зразка іноземного виробництва.

Прощання з Миколою Брагою. Фото: Суспільне Суми

Прощалися із захисником поруч з його рідним будинком в центрі міста. Поховали Миколу Брагу на Миколаївському кладовищі.

Прощання з Миколою Брагою. Фото: Суспільне Суми

"Прийшли проводити його в останній путь. Бо він найсправжніший український воїн, захисник нашої держави. Ми пишаємося ним. Він буде навіки в наших серцях. Ми дружили, та й дружимо. По цей момент. Ми й будем дружити – для нас він як живий", - вважає друг загиблого військового Сергій Московець.

Прощання з Миколою Брагою. Фото: Суспільне Суми

"Разом дружили, спілкувалися. Бігали на танці. Золота людина. Дуже хороший чоловік був. Їх троє в сім’ї. Мама. На жаль, папи немає. Також сім’я, дружна", - розповів друг Миколи Браги Роман Яготинець.

Загиблому захиснику навіки залишиться 45 років.

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