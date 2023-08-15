Під час окупації росіянами Старого Салтова на Харківщині жителька селища Лілія Ігнатова не змогла викликати "швидку" допомогу сину з інвалідністю, який згодом помер.

У старому Салтові родина Лілія живе понад 20 років. До цього жили у Харкові, але через інвалідність сина були вимушені продати житло та поїхати в область, розказує жінка.

"У дитинстві він отримав травму. Коли у перший клас пішов, помітили, що рука смикається. І вдома він лежав, і на домашньому навчанні був. Ми на Салтівці жили, на Основі, але все продали. Сім років тому впав у кому в лікарні, з коми вийшов. Все робили. Я працювала. Він ще ходив, а як у кому впав, я вже не працювала ніде. Доглядала за хворим сином", — говорить Лілія.

Віталій на весіллі, фото з сімейного архіву, Старий Салтів, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Коли Віталій був у комі, було мало шансів, що він виживе, згадує його мати.

"Мені запропонували, коли він був у комі, щоб собака до нього підходив. Ми витягли його, хоч ніхто не вірив. Ми взяли собаку, назвали Арні. Я йому цуценя клала, беру його холодну руку і гладжу, кажу: "Віталічко, дивись який у тебе друг з’явився". Потім кішка прибилася, пішла за мною, назвали Вінні", — розповідає Лілія Ігнатова.

Початок повномасштабної війни Віталій зустрів у лікарні, де лікував захворювання легень.

Звільнене у травні 2022 року селище Старий Салтів на Харківщині, квітень 2023 року. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Звідти його одразу забрали батьки: "У перший день війни бачили й танки. Ніхто не розумів, що відбувається. Чули, як літаки літають. Ми приїхали, сина завели, йому стало краще. А потім 8 березня він мене привітав. Йому було 39 років, але щодня ми вчили, який день, який місяць. Вдома ми все попродавали, щоб лікувати".

Лілія розповідає, у лютому та березні 2022 року в селищі не вистачало їжі та ліків, а також зник зв’язок: "Я приїхала з ліками, але без грошей. Волонтери допомагали, коли він лежав, молоком, хлібом. Нам було дуже важко, ми практично голодували".

Пошкоджений дитсадок у Старому Салтові, березень 2023 року. Фото: Суспільне Харків/Лариса Говина

9 березня Віталію стало гірше: "Дивлюся — а він ніякий. Він молочні продукти любив, кашу манну зварила, а він: "Не хочу". Каже: "Мамо, я втомився". Ми не могли зі "швидкою" зв’язатися. Я вибігла на трасу, їде машина. Вони кажуть: "Що трапилось?". Говорю: "Передайте на "швидку" папірець — у мене сину погано". Поки "швидка" приїхала, я прибігла додому, а він уже все. 9 березня об 11 годині".

Лілія прибирає на могилі сина, Старий Салтів, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Швидка" приїхала, але вже було пізно. У нас Андрій, на "швидкій" працював, прибіг — робив штучне дихання. Потім каже: "Марно". Тиск упав і зупинилося серце. Він пив багато ліків: у нього й шизофренія, й епілепсія, хворі легені.

Гроші на поховання Віталія збирали з чотирьох будинків.

Могила Віталія Жестіка, Старий Салтів, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Секретарка селищної ради Галина Курсачова допомагала також: "Була Галя, каже: "Буде труна, буде усе". Я не хотіла його у простирадлі ховати. Люди допомагали, хто чим міг, копійки давали, щоб я якось його поховала. Я їм дуже вдячна. Я не знаю, як би його поховала. Ми бідні. У нас нічого немає, я намагалася весь час йому допомогти. Селищна рада і труну виділила, і трактор, і яму викопали. Навіть вінок Віталіку дали".

23 березня 2022 року Галина Курсачова загинула через російський обстріл: не встигла добігти до укриття. Її поховали поруч з Віталієм.

Могила Галини Курсачової, Старий Салтів, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Я їй казала, що буду її все життя пам’ятати. Світла була людина. Їй я буду вдячна. Я жодного разу не застала сина та чоловіка, я б їм у ноги поклонилася за їхню мати та дружину", — говорить Лілія.

Під час поховання кішка лягала до труни Віталія, а собака — досі спить на його ліжку: "Ледь відігнали кішку — він її любив, вона на нього лягала. А Арні лягав у його ліжко, обіймав подушку і так завивав. Спочатку дуже сумував, подушку обіймав, плакав, завивав на всю вулицю. Зараз рік пройшов, більш-менш".

Лілія з собакою Арні, Старий Салтів, Харківська область, серпень 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Лілія Ігнатова поховала сина і тепер, каже, ще дужче співчуває матерям воїнів, які вимушені прощатися зі своїми дітьми: "Я хочу сказати усім матерям. Я розумію, що у мене син-інвалід, і він помер — таке горе. Але співчуваю усім матерям, які здорових дітей ховають. Повірте мені: я знаю тепер, що таке дитину ховати, коли жити не хочеться. Дякую вашим синам за те, що вони рятують нашу країну. Слів мало, щоб усе сказати".

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