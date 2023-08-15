За допомогою благодійників в Ірпені відкриють соціальний магазин

В Ірпені на Київщині представники німецьких благодійних фондів "Helferkreis Arnstein", "People for people" та українська громадська організація "Добровільне об'єднання сил супротиву України" обговорили відкриття соціальної крамниці для потребуючих жителів Ірпеня.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, соціальна крамниця — це місце, де внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, малозабезпечені або багатодітні родини, діти, які позбавлені батьківського піклування, одинокі люди похилого віку можуть за символічну плату (наприклад, у Європі це 2 євро) отримати необхідний набір гуманітарної допомоги.

Зазначається, що до складу допомоги входять: їжа, одяг, засоби гігієни, побутова хімія, кухонне приладдя тощо. Наразі така практика існує за кордоном на прикладі "FoodBank" або "Таfel".

"Для запуску пілотного проєкту благодійники обрали саме наше місто-герой Ірпінь. Для нас це надзвичайно приємна новина не лише з точки зору їхньої допомоги, а також це свідчить про те, що Ірпінь знають у всьому світі як місто ініціатив та втілення нових ідей",— каже Маркушин.

Міський голова поінформував, що наразі розпочався пошук та підготовка локації для соціальної крамниці. Оскільки більшість підходящих приміщень (від 300 м²) зруйновані під час повномасштабного вторгнення російських військ, представники фондів готові провести відбудову та ремонт власними силами, якщо локація того потребуватиме.

Що відомо про відновлення Ірпеня після військової агресії РФ

42 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Ірпеня отримали транші на відбудову після повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. В цілому, це майже 78 мільйонів гривень за програмою "ВідновиДІМ".

За кошти, зібрані на платформі UNITED24, відбудують 18 житлових будинків у 5 населених пунктах — Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила.

На початку серпня 2023 року міський голова Ірпеня Олександр Маркушин поінформував, що в місті потрібно демонтувати півтори тисячі будинків, зруйнованих під час бойових дій минулого року.

В Ірпені капітально відремонтують 12 багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ на територію Київщини. 282 мільйони гривень виділили з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У травні 2023 року стартувало комплексне відновлення пошкоджених війною приватних будинків в Ірпені біля ЖК "Ірпінські Липки". Зокрема, це будинки на перетині вулиці Багірова та Гостомельського шосе.

У березні Ірпінь відвідала місія ЄС, щоб перевірити відбудову житлових об’єктів за програмою "Віднови ДІМ", кошти на яку виділив Євросоюз.

Протягом 2022 року в Ірпені повністю відновили 308 багатоповерхових і 120 приватних будинків, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Під час бойових дій навесні 2022 року Ірпінь був зруйнований на 75 відсотків. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла. У місті непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків.