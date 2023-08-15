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Конфлікт очільника громади та депутатів Ободівської громади на Вінниччині: стало відомо рішення апеляційного суду
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Конфлікт очільника громади та депутатів Ободівської громади на Вінниччині: стало відомо рішення апеляційного суду

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Конфлікт очільника громади та депутатів Ободівської громади на Вінниччині: стало відомо рішення апеляційного суду
Село Ободівка. Фото: Суспільне Вінниця

Сьомий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення залишити на посаді очільника Ободівської громади Констянтина Ременюка. Він залишив без змін рішення Вінницького окружного адмінсуду від 5 квітня 2023 року, але не задовольнив скаргу Ременюка щодо визнання протиправності дій депутатів ободівської сільської ради.

"Суд дав оцінку. Було рішення вірним чи невірним. Всіх поважаю, всіх ціную, всіх запрошую до роботи. Ми маємо працювати. Мене обрала громада, їх також як депутатів обрала громада. Ми маємо працювати для громади", – говорить очільник Ободівської громади Костянтин Ременюк.

Адвокат відповідача Євгеній Тимощук, який представляє інтереси Ободівської сільської ради, каже, що спершу дочекаються постанови суду. А далі будуть вирішувати, чи оскаржувати рішення апеляційного суду.

"Ми не погоджуємося з даним рішенням, оскільки ним залишено в силі рішення суду першої інстанції, яку ми оскаржували, — каже він.

"Ми вважаємо, що Ободівська сільська рада діяла в межах вимог чинного законодавства. Рішення, яке оскаржив Ременюк, було повністю законне та обґрунтоване. Депутати не порушили жодної процедури, і це було підтверджено під час судового розгляду, як в суді першої, так і в суді апеляційної інстанції. Нами було викладено в апеляційній скарзі всі аргументи та доводи, які підтверджують правомірність дій Ободівської сільської ради. Однак суд до нас не дослухався".

"Ми вкрай незадоволені рішенням суду. Я думаю, що при отриманні повного рішення, будемо подавати до касаційного суду. Вважаємо, що це рішення було не зовсім таке, як має бути", – зазначив депутат Ободівської сільської ради Віктор Пироговський.

Що відомо

  • Торік, 28 жовтня, 15 депутатів з 21 присутнього на сесії Ободівської сільради проголосували за усунення з посади очільника громади Костянтина Ременюка. Аби поновитися. Він подав позов до Вінницького окружного адміністративного суду. Його задовольнили 5 квітня 2023 року. Але депутати подали апеляцію.

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