На Чернігівщині попрощалися з двома військовими ЗСУ: старшим солдатом Юрієм Сліпченком та молодшим сержантом Максимом Женилом. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП.

Старший солдат Юрій Сліпченко народився 11 грудня 1979 року в селі Озеряни Варвинської громади. У 2002 році закінчив Чернігівський педагогічний університет за напрямом "вчитель фізичного виховання". Працював за фахом у Кухарській та Озерянській загальноосвітніх школах. У 2015 році працював провідним фахівцем СТОВ "Дружба Нова".

Старший солдат Юрій Сліпченко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У травні минулого року долучився до ЗСУ. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А4723 на посаді водія механізованого взводу.

Загинув 4 серпня 2023 року під час ворожого мінометного обстрілу на Луганщині.

Попрощалися з воїном та поховали військового у рідному селі..

Молодший сержант Максим Женило народився 18 січня 1980 року у місті Приозерськ (Казахстан). З часом переїхав в Україну, закінчив Чутівське СПТУ на Полтавщині за напрямом "тракторист". Проживав у Чутовому, а у 2009 році переїхав до Ічні на Чернігівщину.

Молодший сержант Максим Женило. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Після початку повномасштабної війни став на захист України. Служив у складі одного з підрозділів військової частини А1275 на посаді механіка-водія.

Загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Попрощалися військовим та поховали його на місцевому кладовищі Ічні.

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