Київська кільцева електричка перевезла понад 4 мільйони пасажирів

З моменту запуску кільцева електричка в Києві перевезла 4,4 мільйона людей. Більше третини квитків нині купують через цифрові застосунки. Найбільший пасажиропотік фіксують на станціях Дарниця і Святошин.

Про це інформує пресслужба Kyiv City Express у Telegram.

За даними залізничників, популярність цифрових каналів за пів року зросла втричі: понад 36% квитків на міську електричку оформляють через додаток "Київ Цифровий" і чат-бот "Укрзалізниці".

Термінали "Укрзалізниці" за літній період продали понад 25 000 квитків. Ці пристрої приймають усі види безготівкового розрахунку. Вони розташовані на приміському вокзалі Київ-Пасажирський, станціях Святошин, Видубичі, Дарниця, Вишневе, Ірпінь, Буча, Тарасівка.

Пасажири Kyiv City Express також можуть купувати квитки через чат-боти у мережах Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages, застосунок і термінали "Київ Цифровий", станційні термінали, а також у касах на станціях і роз'їзних касирів.

Що відомо про роботу київської електрички

Із березня 2022 року курсування поїздів столичної електрички Kyiv City Express забезпечує "Укрзалізниця". Серед переваг цього виду столичного транспорту — електричка не зупиняється під час повітряних тривог у період дії воєнного стану.

У серпні минулого року "Укрзалізниця" повністю оновила парк електропоїздів, які курсують на кільці Kyiv City Express.

З 12 вересня минулого року київська електричка додала вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам дістатися з вокзалу до будь-якого району Києва перед комендантською годиною.

На початку 2023 року у застосунку "Київ Цифровий" провели голосування щодо зміни назв станцій кільцевої електрички.

Kyiv City Express планує запустити новий маршрут від Києва до Вишгорода.