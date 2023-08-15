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Вбив жінку та підпалив квартиру. У Києві іноземцю присудили 15 років ув'язнення
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Вбив жінку та підпалив квартиру. У Києві іноземцю присудили 15 років ув'язнення

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Вбив жінку та підпалив квартиру. У Києві іноземцю присудили 15 років ув'язнення
Фото: Уніан (ілюстративне)

Шевченківська окружна прокуратура столиці звинуватила громадянина іноземної держави в умисному вбивстві жінки та підпалі з метою приховати злочин.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що тіло вбитої жінки виявили 20 червня 2020 року під час гасіння пожежі в квартирі по вул. Михайлівській в центрі Києва. За підозрою у вчиненні вбивства правоохоронці затримали 41-річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина, який орендував цю квартиру.

"Коли рятувальники намагалися загасити пожежу в приміщенні, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину та врешті вистрибнув з балкону. Надалі у квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті",— йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що під час судового розгляду підозрюваний свою провину не визнав та мотиви вчинення ним злочину не пояснив. Однак докази сторони обвинувачення беззаперечно переконали суд у винуватості останнього.

За ч. 1 ст.115Умисне вбивство, ч. 2 ст.194Умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України Шевченківський районний суд Києва визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та засудив до 15 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком суду законної сили обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили без змін.

Що відомо про розслідування вбивст у Києві та області

У Києві правоохоронці розслідують умисне вбивство 34-річного військовослужбовця. На лаві підсудних троє обвинувачених. Під час суперечки пасажири авто побили потерпілого, а водій після цього вистрілив у військового і разом з товаришами втік. Потерпілий від отриманих травм помер.

Поліція розслідує вбивство родини з Києва, яке сталося на Чернігівщині. Загиблі — 30-річний чоловік, 28-річна жінка та їх чотирирічний син.

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування і направили звинувачення до суду стосовно вбивства луганчанином двох людей, у яких він тимчасово проживав. Щоб приховати вчинене, він також тяжко поранив знайому господарів, та ще двох членів родини.

На Київщині судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння, побив сусіда по кімнаті. Від отриманих травм потерпілий помер.

На Київщині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної доньки і замаху на життя сина. 16-річна дівчинка загинула від ножового поранення. 12-річний брат сховався у підвалі і викликав правоохоронців.

Обухівська окружна прокуратура викрила 28-річну жінку, яка облила бензином та підпалила племінника. Потому тіло вбитого поклали до автомобіля, відвезли у поле і закопали.

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