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У Херсоні священник Московського патріархату обікрав лікарняний храм
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У Херсоні священник Московського патріархату обікрав лікарняний храм

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Лікарняний храм
Херсон. Лікарняний храм, 15 серпня 2023 року Фото: Нікодим/Facebook

У Херсоні 15 серпня архимандрит Афанасій (Бурдюх), який служить в Свято-Духівському кафедральному соборі, обікрав та осквернив лікарняний храм, який рішенням загальних зборів громади приєднався до ПЦУ. Про це у Facebook повідомив керуючий Херсонською єпархією ПЦУ єпископ Нікодим.

За словами єпископа, священник виніс з вівтаря почергово Дарохранительницю, напрестольні хрест і Євангеліє, Чашу і весь євхаристійний набір. Також намагався знайти протокол вчорашніх зборів.

"В першій половині дня він зайшов до храму, після короткого спілкування вирвав телефон з рук чергової по храму. Телефон впав на підлогу, жінка вискочила на двір по допомогу, коли повернулася, телефон щез", повідомив Нікодим.

Також, за повідомленням єпископа, від отця-нападника відчувався запах спиртного.

На Херсонщині три релігійних об’єднання перейшли до Православної церкви України: Святої Трійці в Осокорівці, Іоана Предтечі у Миролюбівці та Різдва Богородиці в Антонівці.

Під час окупації Херсона 20 серпня 2022 року війська РФ намагалися захопити церкву св. Варвари УПЦ КП, що на території херсонської міської клінічної лікарні ім.А. і О.Тропіних.

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