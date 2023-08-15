В Одесі проходить голосування серед містян за нові назви для 50 вулиць. Деякі з них пропонують назвати іменами героїв України та кавалерів ордена "За мужність". Окрім того, громадськість незадоволена нейтральними назвами типу "Лінолеумна" та "Абрикосова". Думку експертів та одеситів щодо нових назв вулиць дізнавались кореспонденти Суспільного.

Проголосувати за всі пропозиції можна до 10 вересня на порталі "Соціально активний громадянин". Всі варіанти нових назв проходять через Історико-топонімічну комісію міськради, потім виносяться на голосування і затверджуються на сесії. У комісії кажуть, що зустрічають багато запитів на перейменування вулиць на честь військових, які загинули на російсько-українській війні. Чиє саме ім'я серед героїв війни гідне, аби ним назвати вулицю, — найскладніше питання, коментує член історико-топонімічної комісії Олександр Бабіч:

"Зараз іде дуже активний процес повернення українців, які, в першу чергу, залишили якийсь слід, якусь пам'ять в історії нашої країни. Це великі вчені. Це люди, які боролися за незалежність України. Це представники Розстріляного відродження, це військові УНР і військових формувань періоду визвольних змагань".

Вулиці Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Які саме герої зможуть увіковічитись в назвах вулиць — в комісії це питання делегують ветеранським організаціям:

"Критерії, за якими ми будемо обирати, й ми чекаємо відповідь від ветеранських організацій і військового командування про те, щоб це були герої України, і друге — це кавалери орденів за мужність", — зазначив Олександр Бабіч.

члени історико-топонімічної комісії. Фото: Суспільне Одеса

Заступник начальника відділу інформації Державного архіву Одеської області Степан Желясков розповів, що часто чує про те, що в Одесі нібито є мораторій на перейменування на честь загиблих героїв:

"Нам досить часто закидають обвинувачення, нібито є мораторій на перейменування на честь загиблих героїв, на честь подій російсько-української війни. Це не так. Хочу нагадати, що було прийнято рішення про перейменування Олександрівського проспекту на честь українських героїв. І ще було прийнято рішення щодо перейменування парку Горького ім'ям дитячих мрій. На честь загиблих дітей в російсько-українській війні".

Вулиці Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Завідувач сектору Міністерства у справах ветеранів України в Одеській області Микола Сторожук зазначив, що на розгляд міського голови направили листа з іменами героїв, на честь яких хотіли б назвати вулиці:

"У нас зараз є шість героїв України, які воювали на Одещині, які уродженці Одещини. І один повний кавалер ордену "За мужність" І, II, III ступенів. Ми написали цього листа. Він зараз на розгляді".

Вулиці Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Юрист Veteranus Hub Odesa Артем Карташов розповів, що процес перейменування йде повільно та під тиском громадськості:

"Коли стосується конкретних справ, йде все дуже туго. І лише під тиском громадськості. Можливо це також пов'язано з тим, що членами комісії є люди, які у 2016 році повертали комуністичні назви, намагалися прибрати назви на честь військових. Тому мені здається, міська влада намагається затягнути цей процес.

Ми формуємо середовище таким чином, щоб через 10, 20 років наступні покоління ходили не по Зоопаркових або якихось Маршалах Жукових вулицях. А по вулицях, які названі на честь бійців, яких, можливо, вони в дитинстві могли знати".

Юрист "VETERANS HUB ODESA" Артем Карташов. Фото: Суспільне Одеса

Думки жителів міста розділились. Одні підтримують перейменування вулиць, інші запевняють що цього робити не потрібно:

"Це безумство — перейменовувати. Те, що тут століттями, десятиліттями створювалось, будувалося. Ну нехай росіянин... Ну то й що, що він Горький? Горький — Пєшков же його прізвище — це ж псевдонім "Горький". І він не Максим Олексійович, а Олексій Максимович Пєшков. Вони що, історію не знають, чи що? Це така дурниця", — поділився своєю думкою житель Одеси Михайло.

"Я вважаю, що це правильно. Тому що час вже почати все змінювати. І, звісно, складно буде потім запам'ятати нові назви вулиць, але я вважаю, що це правильно", — зазначила місцева жителька Дар'я.

Вулиці Одеси. Фото: Одеська міська рада

Відвідувач міста Володимир також позитивно ставиться до перейменувань:

"Вважаю, що перейменування — це потрібно. Обов’язково! Особливо радянське, російське — треба! Я за! І, в першу чергу, давати імена українським героям", — сказав він.

"Є якась історична частина Одеси, яка має давні назви вулиць. Якщо вони пов'язані з радянським ладом, радянським часом, які носять назви героїв того часу, от дійсно вони заслуговують на те, щоб їх перейменували. І звичайно герої наші, герої цієї війни, на жаль, яка зараз відбувається. Наочно ми можемо побачити наслідки... Вони заслуговують, аби їхня пам'ять була увіковічена у назвах вулиць", — розповіла місцева жителька Олена.

Вулиці Одеси. Фото: Суспільне Одеса

Однак не всі місцеві жителі мають таку думку:

"До перейменування вулиць в Одесі я ставлюся дуже негативно. Я вважаю, це з жодного боку неправильно. І фінансово, певне, не в останню чергу. І тому, що люди звикли — це їхнє рідне місто. І місто перетворюється в таке щось не дуже рідне", — каже Михайло.

"Взагалі, я розумію так, що це фінансові витрати, які... Бачите, сьогодні переважно важливі проблеми в місті, взагалі в нашій країні, тому виділяти кошти на перейменування вулиць — це недоречно зараз", — зазначила Олена.

Місцева жителька Олена. Фото: Суспільне Одеса

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