Уряд виділив із резервного фонду державного бюджету понад 1,2 мільярда гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 мільйона гривень для Харківщини та понад 363 мільйона гривень для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", — зазначив посадовець.

За словами Шмигаля, замовниками та виконавцями відповідих робіт є обласні військові адміністрації

"Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність", — додав прем'єр.

Україна зміцнює свої кордони

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв 11 серпня з робочою поїздкою побував у Рівненській області. Там генерал перевірив, як на місцях виконують поставлені завдання з укріплення кордону.

"На ділянці кордону на території Рівненщини збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відрито більше 15-ти нових опорних позицій, укладено десятки тисяч мін і серед них не менше 20% — це протипіхотні міни в керованому варіанті", — зазначив Наєв.

Сили оборони готуються до будь-якого варіанту розвитку подій, хоч наразі ознак того, що російські війська планують наземний наступ з півночі, наразі немає, запевнив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.