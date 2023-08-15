Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації і незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Військовозобов'язаним видавали фіктивні свідоцтва про народження дітей, вони виїжджали з країни як "багатодітні батьки". Одного з організаторів каналу виїзду ухилянтів затримали в Києві.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
За даними слідства, "послуга" з оформлення фальшивих свідоцтв про народження дітей коштувала близько 10 тисяч дол. США. Клієнти призовного віку миттєво ставали "багатодітними батьками" і не підлягали мобілізації.
Організатори схеми ухилення від призову надавали чоловікам детальний інструктаж, як потрібно спілкуватися з прикордонниками при виїзді з країни.
Одного з членів групи правоохоронці затримали, коли він отримав частину оплати за "послугу". 38-річному киянину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332Сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, порад та вказівок, з корисливих мотивів КК України. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 9 років.
Поліцейські провели кілька санкціонованих обшуків, під час яких вилучили докази незаконної діяльності. Нині слідчі встановлюють інших причетних до підроблення документів.
Що відомо про розслідування фактів ухилення від мобілізації
У Києві на хабарі 5 тисяч доларів викрили військового, який обіцяв допомогу в ухиленні від призову.
Працівники ДБР затримали начальника одного з управлінь штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає в КМВА. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон.
Масштабну схему ухилення від призову викрили в Офісі Генпрокурора. Наразі в межах розслідування провели майже 100 санкціонованих обшуків на території кількох регіонів, серед яких — Київщина і столиця.
ДБР затримало начальника одного з київських військкоматів, який був спільником у схемі переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.