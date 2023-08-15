У Полтаві під час ярмарку "Свято меду" зібрали понад 20 тисяч гривень для ЗСУ

У Полтаві з 10 до 13 серпня тривав ярмарок "Свято меду". На заході збирали гроші на автомобіль для захисника Збройних сил України. Нині воїн боронить державу на Харківському напрямку.

Як розповіла Суспільному голова обласного об’єднання пасічників Наталія Сенчук, до цьогорічного збору долучились 13 бджолярів, які презентували свою продукцію на ярмарку, а також майстри та діти, які продавали сувеніри. За чотири дні вдалося зібрати 21 тисячу 230 гривень.

"Зі мною зв’язалася жителька Полтави, яка дуже турбується про свого чоловіка і сина. Бо обидва вони перебувають зараз на війні. І вона звернулася до нас із проханням, чи могли б ми якось допомогти із вирішенням питання щодо збору грошей на придбання автомобіля для них", — розповіла голова обласного об’єднання пасічників Наталія Сенчук.

На ярмарку продавали, зокрема, мед, квітковий пилок, медові напої та настоянки прополісу.

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