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Підряднику, який облаштовував скейт-парк у Чернівцях, доплатять понад 1,6 млн грн за додаткові роботи
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Підряднику, який облаштовував скейт-парк у Чернівцях, доплатять понад 1,6 млн грн за додаткові роботи

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Підряднику, який облаштовував скейт-парк у Чернівцях, доплатять понад 1,6 млн грн за додаткові роботи
Відкриття скейт-парку у Чернівцях. Фото: telegram/Роман Клічук

У Чернівцях підряднику, який облаштовував скейт-парк у парку імені Шевченка, доплатять понад 1,6 мільйона гривень за додаткові роботи. Зокрема, за будівельні, а також за відеонагляд, озеленення та електропостачання.

Про це йдеться у тендері, який опублікували на сайті Prozorro.

Скейт-парк відкрили понад місяць тому. Його облаштовував ТОВ "Індустріалбуд". Фірма встановила трампліни, рампи та траси, зокрема, для їзди на велосипедах.

Через два тижні після відкриття на деяких фігурах тріснуло покриття, а також пошкодили заїзди. Представник підрядника Андрій Савков розповідав, що фігури зіпсувалися через недотримання правил їзди. Ці пошкодження підрядник мав відновити за власні гроші поза межами гарантійного ремонту.

14 серпня міський Департамент інфраструктури та благоустрою уклав новий договір з фірмою, щоб провести у скейт-парку додаткові роботи за 1,6 мільйона гривень. У додатку до тендеру йдеться, що це витрати на будівельні роботи, електропостачання, відеонагляд та озеленення. Водночас не уточнюється, які саме роботи та в яких обсягах виконають.

Підряднику, який облаштовував скейт-парк у Чернівцях, доплатять понад 1,5 млн грн за додаткові роботи
Скріншот додатку тендеру. Джерело: Prozorro

Суспільне Чернівці звернулося до пресслужби міськради з запитанням, чому виникла потреба у проведенні додаткових робіт. У пресслужбі відповіли, що нададуть відповідь у п'ятницю.

За умовами тендеру, завершити ремонт планують до 31 серпня. Підрядник гарантує якість робіт та можливість використання скейт-парку впродовж 10 років.

Що відомо про будівництво скейт-парку у Чернівцях

  • Скейт-парк у парку імені Шевченка у Чернівцях відкрили 12 липня. На його облаштування витратили понад 9 мільйонів гривень з міського та державного бюджетів.
  • Скейт-парк облаштовував ТОВ "Індустріалбуд". Це чернівецька фірма, яка понад три роки займається будівництвом.
  • Ще один скейт-парк у Чернівцях розташований у парку "Жовтневий".

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