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Зачинені укриття: після ракетного удару лучани почали скаржитися на гарячу лінію
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Зачинені укриття: після ракетного удару лучани почали скаржитися на гарячу лінію

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укриття у Луцьку
Укриття в одному з будинків на проспекті відродження у Луцьку, 15 серпня 2023. Фото: Суспільне Луцьк

Після ракетного удару армії РФ по підприємству у Луцьку на гарячу лінію 15-80 надійшло три скарги щодо зачинених під час повітряної тривоги укриттів.

Як розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськради Юрій Кирилюк, повідомлення надходили з різних мікрорайонів міста.

Одне із укриттів було зачинене на проспекті Соборності.

"Я сьогодні з ними (ОСББ — ред.) спілкувався, там відбулось те, що чергова не почула дзвінка, сигнал на мобільний їй не прийшов. Хоча там і сирена поруч, але жінка не почула і відкрила, вже люди стукали і була вже критична ситуація, вже ті ракети падали", — сказав Кирилюк.

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцька Юрій Кирилюк
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцька Юрій Кирилюк. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів начальника міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, також укриття було зачинене у будинку на проспекті Молоді, 4. "Ми будемо працювати з керівництвом ОСББ, щоб не нехтували і відкривали", — додав посадовець.

Одна із тих, хто не зміг під час ракетної атаки потрапити в укриття — лучанка Алла Сухоносова. Жінка мешкає в Привокзальному районі. Каже: пішла в укриття, яке розташоване в паркінгу сусіднього житлового комплексу.

"З вулиці не можна зайти, якщо двері в парковку відкриті, то можна. Раніше можна було сходинками зайти, тепер вони теж їх закривають. Чужим, як то кажуть, вхід заборонено", — говорить жінка.

лучанка Алла Сухоносова не змогла потрапити в укриття
Лучанка Алла Сухоносова. Фото: Суспільне Луцьк

Перелік та адреси усіх укриттів Луцької громади є на сайті міської ради, — зазначив Юрій Кирилюк, — під час повітряної тривоги туди може потрапити будь-хто. Де зберігаються ключі та як їх відчинити — мешканці кожного будинку чи ОСББ вирішують самостійно.

Усього у Луцькій громаді сто одне сховище і протирадіаційне укриття, й 725 – найпростіших, які розташовані у підвалах будинків, навчальних закладів, культових споруд.

Зі слів начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, міськради зараз працюють над тим, аби три паркінги нових житлових комплексів внести до переліку сховищ.

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