"Кудрівка" програла у Кубку України першоліговому "Маріуполю" у серії пенальті

15 серпня "Кудрівка" програла у домашньому матчі 1/32 Кубку України першоліговому "Маріуполю" в серії післяматчевих пенальті. Основний час матчу завершився з рахунком — 2:2.

Представники Чернігівщини відкрили рахунок вже на четвертій хвилині гри. М'яч у ворота суперника забив Дмитро Кулик.

Одразу після початку другого тайму, на 49-й хвилині, "Маріуполь" відігрався. Гол забив Дмитро Пентелейчук.

На 74-й хвилині Дмитро Кулик робить дубль та виводить "Кудрівку" вперед.

На 83-й хвилині "Маріуполь" зрівняв рахунок з пенальті. Основний час так і завершився з рахунком — 2:2.

Переможця команди визначили за результатами серії післяматчевих пенальті, де переміг "Маріуполь".

Гра проходила на стадіоні "Юність" у Чернігові.

Наступний матч "Кудрівка" зіграє у Другій лізі на виїзді проти вінницької "Ниви" у рамках 3-го туру 19 серпня.

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