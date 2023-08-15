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У Кременчуці розпочали реставрацію комуністичного панно-мозаїки
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У Кременчуці розпочали реставрацію комуністичного панно-мозаїки

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У Кременчуці розпочали реставрацію комуністичного панно-мозаїки
фото Євген Нікіфоров

15 серпня у місті Кременчук на Полтавщині розпочали реставрацію найбільшого панно міста — "Друк нашої партії". Художники планують вилучити елементи композиції, які символізують російсько-імперську політику.

Найбільша панно-мозаїка у Кременчуці розміщене на бічному фасаді будинку за адресою Соборна, 3, і займає кілька поверхів. Її створювали протягом трьох років і завершили 1975-го, повідомила Суспільному головна спеціалістка сектору з питань охорони культурної спадщини Кременчуцької міськради Жанна Воскобійник. Автор мозаїки — Микола Хахін.

У Кременчуці розпочали реставрацію панно-мозаїки "Друк нашої партії"
Фото панно "Друк нашої партії" до реставрації. фото: департамент культури Кременчуцької міськради

Рішення про реставрацію панно ухвалили на комісії з питань топоніміки 14 червня. Загалом це питання почали розглядати ще торік і роздумували, зокрема, над повним демонтажем панно, розповіла Жанна Воскобійник.

Проєкт реставрації панно в Кременчуці
Такий вигляд матиме панно після реставрації. фото: департамент культури Кременчуцької міськради

Із панно планують вилучити усі назви радянських газет, також замінять радянський прапор на стяг України. На це з бюджету громади спрямують 60 тисяч гривень.

Над реставрацією працює два митці. Це викладачка з місцевої дитячої художньої школи, членкиня Національної спілки художників Інна Мосієнко та її помічник.

За словами Жанни Воскобійник, композиція не внесена у жодні реєстри пам’яток.

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