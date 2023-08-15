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У Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь РФ
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У Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь РФ

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У Британії затримано трьох громадян Болгарії за підозрою у шпигунстві на користь РФ
Прапор Великої Британії. Фото: Getty Images

У Великій Британії затримали трьох громадян Болгарії за підозрою в шпигунстві на користь Росії. Їх звинувачують у володінні фальшивими документами, які використовувалися для "неправомірних намірів".

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що обвинувачені були затримані ще в лютому і відтоді перебувають під вартою. Вони могли працювати на російські спецслужби.

Серед документів, які були виявлені – паспорти, посвідчення особи та інші документи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Усі троє живуть у Великій Британії вже багато років, працювали на різних роботах і мешкали в заміських будинках.

Зокрема, 45-річний Орлін Русєв переїхав до країни у 2009 році й три роки працював на технічних посадах у сфері фінансових послуг. Він має досвід ведення бізнесу у Росії. У його профілі в мережі LinkedIn зазначено, що пізніше він володів бізнесом, пов'язаним з розвідкою сигналів, що передбачає перехоплення комунікацій або електронних сигналів. Він стверджує, що колись був радником міністерства енергетики Болгарії.

41-річний Бізер Джамбазов і 31-річна Катрін Іванова, за словами сусідів, були парою. Джамбазов працював водієм у лікарні, а на сторінці Іванової в мережі LinkedIn вказано, що вона лаборантка у приватному медичному бізнесі. Подружжя, яке переїхало до Великої Британії близько десяти років тому, керувало громадською організацією, що надавала послуги болгарам, зокрема, знайомила їх з "культурою і нормами британського суспільства". Вони також працювали у виборчих комісіях у Лондоні, які допомагали громадянам Болгарії голосувати на національних виборах за кордоном.

30 червня у Польщі затримали російського хокеїста за підозрою в шпигунстві на користь РФ.

Наприкінці березня У Словенії затримали "аргентинське подружжя", які виявилися російськими шпигунами.

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