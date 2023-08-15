Палія очерету на Волині оштрафували на 113 тисяч гривень

Локачинський районний суд Волинської області визнав винним чоловіка, який підпалив очерет. Палій сплатить штраф у розмірі 113 тисяч гривень.

Про це повідомили в державній екологічній інспекції області.

Чоловік підпалив очерет на території гідрологічного заказника місцевого значення "Луга-Свинорийка". Внаслідок загоряння на земельній ділянці площею 206,2 га була випалена та знищена суха водно-болотна рослинність.

За рішення суду, сума завданих державі збитків становить 113 000 гривень. За встановленим фактом — завдання шкоди навколишньому природному середовищу суд ухвалив стягнути з порушника суму шкоди в повному обсязі.

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