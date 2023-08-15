На Полтавщині послаблять обмеження щодо продажу алкоголю

На Полтавщині збільшили період, коли можна купувати алкоголь. Від 17 серпня алкогольні напої можна придбати з 08:00 до 22:00.

Послаблять обмеження щодо продажу алкогольних напоїв із 15 серпня. Їх у магазинах та закладах харчування можна буде купувати з 08:00 до 22:00. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Від представників бізнесу, мереж супермаркетів, закладів харчування отримували звернення щодо розширення часового проміжку продажу відповідних товарів. Це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів податків із роздрібної торгівлі, а також спрямовувати більше коштів з отриманого бізнесом прибутку на підтримку ЗСУ"

Попереднє обмеження діяло від 15 грудня минулого року. Алкоголь продавали з 10:00 до 21:00.

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