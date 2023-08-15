Rheinmetall підтвердив передачу Україні безпілотників Luna NG

Німецький концерн Rheinmetall підтвердив передачу Україні безпілотників Luna New Generation.

Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну.

"Компанія Rheinmetall досягла ще однієї віхи зі своїм розвідувальним дроном LUNA NG. Авіаційний розвідувальний комплекс Luna NG незабаром запрацює в Україні. Система має бути готова для доставки протягом 2023 року", — заявили у компанії.

Сума контракту не повідомляється, але йдеться про "невелику двозначну суму мільйонів євро".

Зазначається, що Luna NG — останнє слово в безпілотній авіаційній розвідці, і вона може виявляти, класифікувати та розпізнавати об’єкти в режимі реального часу.

Що відомо про сучасні безпілотники Luna NG

Luna NG від Rheinmetall — це абсолютно нова система дронів, яка перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Окрім використання як системи розвідки, вони також можуть забезпечувати мережу LTE (4G), перехоплювати або глушити зв’язок.

Як зазначають у Rheinmetall, дрон може перебувати в повітрі 12 годин і має дальність передачі даних понад 100 км. Безпілотник забезпечує просторове покриття понад 30 000 квадратних кілометрів.

Rheinmetall зазначає, що БПЛА можна запустити практично з будь-якого місця з канатної катапульти, а посадка здійснюється автономно за допомогою диференціального GPS в мережі або на парашуті.

Раніше у Міноборони ФРН підтвердили купівлю Rheinmetall додаткових танків Leopard для України. Концерн підготує для відправлення в Україну додаткову броньовану техніку — поза контрактами з урядом ФРН.

Раніше видання Bild з посиланням на джерела повідомило, що концерн Rheinmetall до кінця 2023 року передасть в Україну найсучасніші розвідувальні безпілотники Luna NG (New Generation).