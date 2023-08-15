У Львові внаслідок обстрілів пошкоджено 40 будинків: повилітали вікна та двері. У шестиповерховому будинку повністю згоріли 4 квартири. Суспільне поспілкувалось із людьми, які живуть у двоповерховому будинку поруч із місцем влучання ракети — дитячим садочком "Казка".

Василь Данилів під час повітряної тривоги спустився у підвал, який розташований у будинку поруч із яким влучила російська ракета. Помешкання, у якому проживає Василь разом із родиною, розташоване на другому поверсі. Вибуховою хвилею там вибило вінка і двері.

Житель будинку Андрій Покровецький розповідає, його врятувало те, що він заховався у підвалі.

Чоловік говорить, у його будинку від вибуху зірвало дах, але він поки що туди не підіймався.