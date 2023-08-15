Унаслідок ранкової ракетної атаки у Смілі на Черкащині пошкоджено водогін протяжністю в кілометр. Саме у нього відбулося пряме влучання на території приватного підприємства з виготовлення кераміки. Також ремонту потребує тепломережа.
Наразі без води залишилися близько 12 тисяч абонентів, розповів Суспільному директор "Водгео" Ігор Кугот.
Росіяни зруйнували частину водогону прямим влучанням ракети класу "повітря-земля", ймовірно Х-101, розповів керівник ОВА Ігор Табурець:
"За попередньою інформацією, це було влучання ракет класу "повітря-земля". Це надпотужні та досить швидкісні ракети. Влучили у цивільні об'єкти — підприємство з виробництва кераміки, яке нещодавно запустилося. Та лікарню з цивільними пацієнтами".
За словами директора КП "Водгео" Ігоря Кугота, на ділянці можна було б поремонтувати водопровід за день, але ситуація ускладнюється тим, що вік трубопроводу, що знаходиться на цій ділянці, — 70 років. Він потребує заміни протяжністю в кілометр.
"Трубу, що необхідна для ремонту, привезуть завтра вранці. І сподіваємося що за 3-5 днів впораємося з ремонтом. Наразі 12 тисяч абонентів без водопостачання. Це приблизно 45% абонентів".
Що відомо про ракетний удар по Смілі 15 серпня
По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець. Зі слів посадовця, постраждалих немає. Пошкоджений водопровід та теплотраса.