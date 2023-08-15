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Без води 12 тисяч абонентів: у Смілі на Черкащині оговтуються після ракетного обстрілу
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Без води 12 тисяч абонентів: у Смілі на Черкащині оговтуються після ракетного обстрілу

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Без води 12 тисяч абонентів: у Смілі на Черкащині оговтуються після ракетного обстрілу
Суспільне: Черкаси

Унаслідок ранкової ракетної атаки у Смілі на Черкащині пошкоджено водогін протяжністю в кілометр. Саме у нього відбулося пряме влучання на території приватного підприємства з виготовлення кераміки. Також ремонту потребує тепломережа.

Наразі без води залишилися близько 12 тисяч абонентів, розповів Суспільному директор "Водгео" Ігор Кугот.

Росіяни зруйнували частину водогону прямим влучанням ракети класу "повітря-земля", ймовірно Х-101, розповів керівник ОВА Ігор Табурець:

"За попередньою інформацією, це було влучання ракет класу "повітря-земля". Це надпотужні та досить швидкісні ракети. Влучили у цивільні об'єкти — підприємство з виробництва кераміки, яке нещодавно запустилося. Та лікарню з цивільними пацієнтами".

Без води 12 тисяч абонентів: у Смілі на Черкащині оговтуються після ракетного обстрілу
Суспільне Черкаси

Без води 12 тисяч абонентів: у Смілі на Черкащині оговтуються після ракетного обстрілу
Суспільне Черкаси

Без води 12 тисяч абонентів у Смілі, куди влучила ракета 15 серпня
Суспільне: Черкаси

За словами директора КП "Водгео" Ігоря Кугота, на ділянці можна було б поремонтувати водопровід за день, але ситуація ускладнюється тим, що вік трубопроводу, що знаходиться на цій ділянці, — 70 років. Він потребує заміни протяжністю в кілометр.

"Трубу, що необхідна для ремонту, привезуть завтра вранці. І сподіваємося що за 3-5 днів впораємося з ремонтом. Наразі 12 тисяч абонентів без водопостачання. Це приблизно 45% абонентів".

Без води 12 тисяч абонентів у Смілі, куди влучила російська ракета 15 серпня
Суспільне: Черкаси

Без води 12 тисяч абонентів: у Смілі на Черкащині оговтуються після ракетного обстрілу
Суспільне Черкаси

Без води 12 тисяч абонентів: у Смілі на Черкащині оговтуються після ракетного обстрілу
Суспільне Черкаси

Що відомо про ракетний удар по Смілі 15 серпня

По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець. Зі слів посадовця, постраждалих немає. Пошкоджений водопровід та теплотраса.

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