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У Павлограді з'явилася посада заступника міського голови у справах ветеранів
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У Павлограді з'явилася посада заступника міського голови у справах ветеранів

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Посадовець з ветераном
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Рівне

Депутати міськради Павлограда, що на Дніпропетровщині, ухвалили рішення про запровадження посади заступника міського голови у справах ветеранів, повідомили в пресслужбі міськради.

Кількість павлоградців, що мають статус ветерана війни та учасника бойових дій, і сімей загиблих (померлих), збільшується, йдеться в повідомленні. Завдання громади — забезпечити цій категорії громадян допомогу і підтримку.

Новий посадовець розпочне роботу з 1 вересня. Хто буде призначений на цю посаду, поки не повідомляють.

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