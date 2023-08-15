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Під час атаки на Одесу пошкодження отримав Музей української книги
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Під час атаки на Одесу пошкодження отримав Музей української книги

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Під час атаки на Одесу пошкодження отримав Музей української книги
Пошкоджене вікно Музею української книги в Одесі внаслідок атаки РФ 14 серпня 2023 року. Фото: Одеська обласна універсальна бібліотека ім. М. Грушевського

Музей української книги Одеської універсальної наукової бібліотеки імені М. Грушевського отримав пошкодження внаслідок атаки російської армії 14 серпня по Одесі.

Про масштаб пошкоджень "Українському радіо Одеса" розповіла завідувачка відділу соціокультурної діяльності бібліотеки Ольга Нагорнюк.

За її словами, завдяки залізним ставням пошкодження незначні, а експонати наразі зберігають у сховищі, тому їх не зачепило.

"На щастя, пошкодження незначні. Приміщення музею знадвору зачиняється старовинними залізними ставнями, але це чомусь не вберегло від руйнування вікон зсередини. Пошкоджено чотири вікна. Книги з початку війни у спеціальному сховищі, тому про них не йдеться", — розповіла Ольга Нагорнюк.

Музей української книги в Одесі отримав пошкодження через атаку РФ 14 серпня
Пошкоджене вікно Музею Української книги в Одесі внаслідок атаки РФ 14 серпня 2023 року. Фото: Одеська обласна універсальна бібліотека ім. М. Грушевського

Атака по Одесі 14 серпня: що відомо

  • У ніч на 14 серпня РФ тричі атакувала Одещину, загалом випустивши 15 дронів та 8 "Калібрів". ППО відбила атаки, однак уламками пошкодило гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечило вікна та балкони, побило припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі.
  • Внаслідок атаки травмувалися п'ять людей. Усім пацієнтам, які продовжують амбулаторне лікування під наглядом сімейних лікарів, надали медичну допомогу.
  • Після атаки РФ по Одесі прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об’єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі.
  • Через атаку РФ по Одесі пошкоджені сім закладів освіти, серед яких є памʼятник архітектури: шість у Приморському районі і один у Хаджибейському.
  • Внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі в Одесі пошкодило 296 будинків, вибуховою хвилею розбито 1460 вікон.
  • Після обстрілу РФ пошкодило мистецьку школу №2 імені Глазунова в Одесі. Руйнувань зазнав фасад та внутрішні приміщення. Також руйнування виявили в залах гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи №10.
  • Внаслідок атаки пошкодило чотири медзаклади, серед яких пологовий будинок.

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