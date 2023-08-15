У Києві відбувся 19-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри". Його провели в столиці, оскільки постійне місце проведення фестивалю — місто Скадовськ — тимчасово окуповане. Особливе місце на фестивалі отримав спеціальний творчий хаб для дітей та дорослих митців з Херсонщини. Тут були майстер-класи, виставки, мініярмарок, кінопокази, виступи музикантів, театральні постановки.

Інга Зіновік із дітьми виїхала з тимчасово окупованого Каховського району майже рік тому. Коли почули, що "Чорноморські ігри" відбудуться в Києві, вирішили обов'язково відвідати захід.

"Ми не раз відпочивали в Скадовську, багато раз там були. І коли я почула, що "Чорноморські ігри" тут, у Києві, було дуже цікаво і хотілося побачити, відчути цю атмосферу. Тут дуже цікаво, дуже класні концерти, класні ігри", — говорить жінка.

Київ. Майстер-класи на "Чорноморських іграх", 13 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Сестри Аделіна і Амеліна взяли участь у майстер-класах — робили браслети з бісеру, малювали, зараз збирають мозаїку. На фестиваль прийшли разом із батьком.

"Дуже чудова атмосфера, переповнені емоції, дітям дуже подобається, нам дуже подобається. Діти зараз зайняті — малюють щось, ліплять. Дуже приємно бачити, що Херсонщина не падає духом, і тримаються всі разом — дуже, дуже приємно", — розповів херсонець Володимир Калін.

Кіра з Великої Олександрівки з мамою живе у Голландії. Приїзд у Київ збігся із "Чорноморськими іграми".

"Я сьогодні приходила на майстер-клас — заплітала собі коси. Танцюю біля сцени та будемо далі слухати, як різні зірки будуть співати. Я обожнюю музику", — сказала Кіра.

Київ. Херсонські виконавці на "Чорноморських іграх", 13 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

"Тут у нас майстер-класи з Херсонського хабу працюють, дітям дарують подарунки. Тобто все, щоб наші діти посміхалися. За один раз ми можемо зробити майстер-класи для 120 дітей. Також працюють аніматори, допомагають волонтери. Є розважальна програма, також є концертна частина", — розповів голова БФ "Support Kherson" Нісар Ахмад.

Київ. Херсонська фотозона на "Чорноморських іграх", 13 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

На фестивалі були представлені виставки херсонських митців, просвітницькі стенди "Вкрадена спадщина", документальний фільм про сонячних дітей Херсонщини. Також організували фотозони та ярмарок.

"Ці ілюстрації, які ви тут бачите, малювала моя донька, яка була певний час в окупації. Маргарита намалювала ці славні картинки з посиланням, що українці - єдині, і разом ми сила. І все це ми зробили з однією доброю місією - щоб подарувати дітям позитивні емоції сьогодні, щоб діти зустрілися, херсонці зустрілися, поспілкувалися і пораділи один одному", — засновниця БФ "Крила" Олександра Книга.

У вокальному конкурсі діти змагались у 8-ми номінаціях за віковими категоріями. Організатори отримали 517 заявок з 25 областей України та 12 країн світу. Гран-прі Чорноморських ігор 2023 отримала Єва Генова з Рівненщини.

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