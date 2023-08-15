Забруднення землі в Королівці на Івано-Франківщині. Що кажуть місцеві жителі

У Королівці Коломийського району, що на Івано-Франківщині, землю та водойми у селі забруднили нечистоти з Коломийського заводу комплектних розподільчих пристроїв. Про це розповів староста Королівки Роман Гошулей. Що кажуть місцеві жителі та як реагує влада, читайте у репортажі Суспільного.

"Тут такі запахи почалися у четвер чи п'ятницю, що почали голови боліти у нас. Поздихала риба і все. То від того дощу, що пройшов на Івана Купала, вода сильно піднялася і десь щось пробило. Хімія пішла в каналізацію", — розповідає місцевий житель Василь Романенчук.

Забруднений ставок. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

10-11 серпня Василь та Наталія Романенчуки відчули різкий запах у повітрі. Вони додають: відтоді люди у Королівці вловлюють сморід невідомих речовин.

"Увечері, коли немає сонця, хочеш вийти на город щось зробити, а це — нереально, бо голова розколюється. Потім всю ніч спати неможливо", — каже Наталія Романенчук.

Місцева річка Косачівка. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Житель Королівки Михайло Гончарук вперше відчув невідомий запах та побачив забруднення води у водоймах Королівки у липні після рясних дощів.

"Теж була хімія, бо вся вода йде через сусідський ставок, а з нього впадає у річку Косачівка. І так заспокоїлося. А десь у четвер чи п'ятницю моя дружина відчула вже запах різкий — не то фарба, не то ацетон. Словом, якась хімія. У мене навіть, не знаю, чому, теля — і те не стало йти до хліва. Стайня розташована біля цього місця, і чомусь воно не захотіло заходити туди", — розповідає Михайло Гончарук.

Подвір'я Михайла Гончарука. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Після цього, за словами старости Королівки Романа Гошулея, у село викликали поліцейських. Згодом з'ясувалося, що нечистоти у ґрунт та місцеву річку Косачівка, що впадає у Прут, потрапляють із Коломийського заводу комплектних розподільчих пристроїв.

Коломийський завод комплектних розподільчих пристроїв. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми з жителями подивилися на воду, яка виходить з колектора, і відчули той запах. Люди викликали поліцію, а я поїхав на завод, який розташований біля нас, знаючи, що колектор виходить з тієї території. Там нікого на той момент не було. Я обстежив територію і відчув аналогічний запах. Там було закинуте приміщення, стояли бочки з хімічною речовиною, не зрозуміло якою. Але зрозуміло було, що воно звідти потрапляє сюди. Це — завод КРП — комплектних розподільчих пристроїв", — говорить Роман Гошулей.

Нечистоти у закинутому приміщенні Коломийського заводу комплектних розподільчих пристроїв. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За інформацією Opendatabot, кінцевим бенефіціарним власником Коломийського заводу КРП є житель Росії Артур Кричфалушій.

Коломийський завод комплектних розподільчих пристроїв. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За фактом забруднення землі слідчі Коломийського райвідділу поліції розпочали провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України.

В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України ситуацію наразі не коментують. Речник установи Володимир Джигіта розповів Суспільному, що докладну інформацію зможуть надати після отримання результатів лабораторних досліджень.

Забруднена вода у ставку в Королівці. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Виконувачка обов'язків начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Леся Семанчук радить місцевим жителям утриматися від вживання з колодязів води, що має дивний запах чи колір.

"Якщо люди побачили, що вода з криниць змінила колір або має сторонній запах, вони не повинні вживати її чи готувати на ній їжу. У такому разі жителі мають використовувати тільки бутельовану воду з торгових мереж або звернутися до органу місцевого самоврядування, щоб їх забезпечили питною водою", — каже Леся Семанчук.

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