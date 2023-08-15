На Закарпатті у Рахівському районі планують капітальний ремонт дороги місцевого значення "Ясіня — Чорна Тиса" за понад 595 млн гривень. Тендер оголосило держпідприємство "Служба автомобільних доріг у Закарпатській області".

Про це свідчать дані на сайті держзакупівель Prozorro.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 22 серпня. Акціон відбудеться 23 серпня, йдеться на сайті. Термін надання послуг — до 31 грудня 2023 року.

Капітальний ремонт передбачає укріплювальні роботи, заміну покриття дороги, ремонт мостів, інформують на сайті Prozorro.

Відстань між населеними пунктами Ясіня і Чорна Тиса складає майже 10 км.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads