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На Закарпатті планують відремонтувати дорогу за понад 595 млн гривень — дані Prozorro
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На Закарпатті планують відремонтувати дорогу за понад 595 млн гривень — дані Prozorro

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На Закарпатті планують відремонтувати дорогу за понад 595 млн гривень — дані Prozorro
Фото ілюстративне: Служба автомобільних доріг у Закарпатській області | Facebook

На Закарпатті у Рахівському районі планують капітальний ремонт дороги місцевого значення "Ясіня — Чорна Тиса" за понад 595 млн гривень. Тендер оголосило держпідприємство "Служба автомобільних доріг у Закарпатській області".

Про це свідчать дані на сайті держзакупівель Prozorro.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 22 серпня. Акціон відбудеться 23 серпня, йдеться на сайті. Термін надання послуг — до 31 грудня 2023 року.

Капітальний ремонт передбачає укріплювальні роботи, заміну покриття дороги, ремонт мостів, інформують на сайті Prozorro.

Відстань між населеними пунктами Ясіня і Чорна Тиса складає майже 10 км.

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