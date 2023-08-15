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У річці на Полтавщині потонула дитина: що про це відомо
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У річці на Полтавщині потонула дитина: що про це відомо

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Місце, де дістали тіло дитини
У річці на Полтавщині потонув 12-річний хлопець. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

У річці Сула, що у селі Білогорілка Миргородського району, потонула дитина. Тіло 12-річного хлопця із водойми дістали водолази. Поліція розпочала кримінальне провадження.

12-річний житель села Білогорілка Лохвицької громади 14 серпня пішов до річки ловити рибу. Поруч із ним були інші діти.

У річці Сула знайшли тіло дитини
Фото із місця, де сталася подія. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Після рибалки хлопець вирішив скупатися у річці. Як повідомила Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, ця частина водойми була мілкою, проте дитина потрапила на обрив, де була течія, і почала тонути.

У річці на Полтавщині потонув 12-річний хлопець
Тіло дитини діставали водолази. Фото: ГУ ДСНС у Полтавській області

Хлопець кликав на допомогу, адже не умів плавати. Діти, які були поруч, побігли по дорослих, однак знайти хлопця їм не вдалося. На місце викликали рятувальників та водолазів. Тіло 12-річної дитини виявили під водою. Його направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.

У річці на Полтавщині потонула дитина
На місце події приїхала поліції та медики. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Як повідомив Суспільному речник обласної поліції Юрій Сулаєв, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другою пунктом другим статті 115 "Умисне вбивство малолітньої дитини".

Скільки випадків утоплення було на Полтавщині

Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, від початку року потонули 35 людей, з них п'ять дітей. Торік за такий же період загинули 26 людей, з них чотири дитини.

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