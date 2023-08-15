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У Держдепі відреагували на провокацію Росії щодо корабля, який прямував у порт Ізмаїла
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У Держдепі відреагували на провокацію Росії щодо корабля, який прямував у порт Ізмаїла

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Держдеп США
Держдеп США. Ілюстративне фото: Getty Images

У Державному департаменті США назвали "неприйнятною ескалацією" дії Росії щодо турецького цивільного судна "Сукру Окан" у Чорному морі, яке прямувало у порт Ізмаїла.

Про це на брифінгу сказав заступник речника Держдепу Ведант Пател.

"Росія публічно оголосила, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди йому потрібно", — сказав він.

Речник Держдепу зазначив, що США продовжують уважно стежити за ситуацією у Чорному морі.

"Ми, звичайно, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", — сказав Пател.

Він також заявив, що Росія повинна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

13 серпня Міноборони РФ повідомило, що російські військові відкрили попереджувальний вогонь щодо суховантажу "Сукра Окан", який під прапором Палау прямував в порт "Ізмаїл" на Одещині.

МЗС України засудило "провокативні дії" РФ в Чорному морі щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла.

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