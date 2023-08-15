На війні загинув пластун з Тернополя Богдан Сенюк

В російсько-українській війні загинув пластун, тернополянин Богдан Сенюк. 22-річний чоловік загинув 6 серпня, під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра. Про це повідомили на сторінці Пласт - український скаутинг.

Сенюк Богдан вступив до Пласту у квітні 2012 року. Був гуртковим "Тамплієрів" 13 куреня ім. Олекси Довбуша в Тернополі, брав участь у багатьох акціях та мандрівках, серед яких "Стежками Героїв" та "День пластуна".

Народився в Івано-Франківську, а згодом сім'я переїхала до Тернополя. Здобував вищу освіту у Львівському університеті ім. І.Франка за спеціальністю історії та археології. Спеціалізувався на періоді середніх віків. Диплом бакалавра захищав в м. Сєвєродонецьк, коли вже був у війську. Належав до ГО "Традиція та порядок".

З початком повномасштабного російського вторгнення пішов до війська. У складі тактичної групи "Реванш" був кулеметником, брав участь у боях за Київщину. Згодом воював в Бахмуті, Сєвєродонецьку, на Херсонщині. В боях отримав легку контузію.

В жовтні 2022 року перейшов до іншого спеціального підрозділу.

13 березня 2023 року був нагороджений відзнакою за бойові заслуги від головного управління розвідки Міністерства оборони України.