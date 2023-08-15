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Призначили нову керівницю Вінницької обласної дитячої лікарні. Що про неї відомо
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Призначили нову керівницю Вінницької обласної дитячої лікарні. Що про неї відомо

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Призначили нову керівницю Вінницької обласної дитячої лікарні. Що про неї відомо
Голова Вінницької облради Вячеслав Соколовий представляє нову керівницю обласної дитячої лікарні. Фото: облрада

Голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколовий підписав розпорядження про призначення голів двох комунальних закладів, зокрема, підприємства "Автобаза обласної Ради" та Вінницької обласної дитячої лікарні.

Начальником обласного комунального підприємства "Автобаза обласної Ради" залишається Андрій Сірак, який очолював підприємство із 2013 року. А Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню очолила Лідія Діденко, повідомили в облраді.

"Свій професійний шлях Лідія Олексіївна розпочала саме у Вінницькій обласній дитячій лікарні. Вона має довід управлінця, була учасником процесу реформування медичної галузі — усі ці знання будуть корисними на новій відповідальній посаді", — сказав Вячеслав Соколовий.

Що відомо про нових посадовців

Лідія Олексіївна Діденко закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова та Західноукраїнський національний університет. Із серпня 1994 року по травень 2010 — педіатриня, завідувачка інформаційно-аналітичного відділу; заступниця головного лікаря по організаційно-методичній роботі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Із травня 2010 року по квітень 2014 року — директорка департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА. Із  серпня 2016 року по серпень 2023 року – завідувачка організаційного відділу; заступниця директора з профілактики інфекційних захворювань; заступниця генерального директора; генеральна директорка Державної установи "Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Лідія Олексіївна Діденко. Фото: ОДА
Лідія Олексіївна Діденко. Фото: облрада

Андрій Сергійович Сірак закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут. 15 років працював в ПАТ КБ "Правекс-банк" на посаді регіонального керівника з адміністративних питань південного регіонального центру. Із липня 2012 року по лютий 2013 рік був заступником начальника управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області.

Фото зі сторінки Андрія Сірака у Фейсбук
Фото зі сторінки Андрія Сірака у Фейсбук

З березня 2013 року по серпень 2013 року — виконувач обов'язків начальника обласного комунального підприємства "Автобаза обласної Ради". З серпня 2013 року по 14 серпня 2023 року — начальник цього підприємства.

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